ChatGPT nos negócios: saiba como usar e quando não usar

Pesquisar no Google já é coisa do passado. O ChatGPT e outras Inteligências Artificiais mudaram a velocidade das respostas e o refinamento das informações. Tanta facilidade não pode ser ignorada na rotina empresarial, mas é necessário ter cautela no que diz respeito a privacidade e segurança de dados, além da responsabilidade de checagem.

O engenheiro e doutor em Ciências da Computação Otávio Lube, professor da Faesa, palestrou sobre o uso das tecnologias digitais e do ChatGPT para impulsionar negócios, no evento promovido pelos sindicatos empresariais Sincades e Sindiex, por meio do Sincades Tech, durante ação especial de comemoração aos comerciantes, neste mês de julho.

“O grande ganho do uso da Inteligência Artificial é termos respostas prontas para nossas perguntas, de maneira muito rápida. A ferramenta nos permite fazer perguntas diretas e receber respostas em formatos prontos e adequados para nossas demandas, com os indicativos de onde buscar as informações. O ChatGPT nos ajuda a sintetizar nossos pensamentos e consolidar informações, com maior velocidade”, salienta Otávio Lube.

Utilizando os comandos mais assertivos, é possível, por exemplo, inserir dados e obter tabelas ou planilhas prontas, relatórios com dados refinados, em formatos diversos, com imagens ou gráficos. E-mails corporativos, bases para artigos, perfis em tópicos, análises de currículos, tudo isso em segundos.

“É a grande sacada. Essas ferramentas vão disponibilizar cada vez mais possibilidades para os usuários”, afirma.

Como tudo que envolve compartilhamento de dados, o uso da Inteligência Artificial demanda atenção para o barato (ou gratuito) não sair caro. O professor Otávio Lube afirma que houve denúncias de casos de vazamentos.

Pensando nisso, empresas que manipulam dados sensíveis e informações estratégicas têm orientado seus funcionários e colaboradores a tomar muito cuidado no compartilhamento de informações com inteligência artificial, para não serem vazadas.

“Não tem como fugir dessa realidade, a gente precisa conhecer e aplicar IA na nossa rotina, mas com segurança. Esse assunto é muito importante para nós, empresários, e para todo o setor”, afirma Malsimar Malacarne, diretor do Sincades.

“No início, não existia uma política definindo que os dados imputados no programa não seriam usados para fazer novos treinamentos. Hoje, a empresa afirma que não usa esses dados para treinamento, mas é uma questão sensível, pois não podemos ter certeza. Como os servidores não ficam no Brasil, mas nos EUA e mundo afora, não conseguimos controlar – nem mesmo a legislação”, ressalta Lube.

Como contramedida, algumas empresas têm investido no treinamento de inteligências artificiais próprias.

“Estão usando algoritmos próximos do ChatGPT e treinando suas próprias inteligências artificiais que rodam na infraestrutura particular da empresa, em vez de jogar os dados para uma nuvem pública, como no caso das ferramentas gratuitas como ChatGPT”, explica.

Aproveite o ChatGPT para:

Criar ou melhorar títulos

Escrever e-mails profissionais

Criar ou melhorar roteiro para vídeos

Produzir textos para páginas de vendas

Criar resenha de produtos

Criar conteúdo digital para nichos específicos

Compartilhar números e obter tabelas ou planilhas prontas

Compartilhar informações e obter relatórios com dados refinados

Não compartilhe com o ChatGPT e demais ferramentas abertas:

Dados sigilosos e sensíveis

Informações estratégicas e confidenciais

Documentos