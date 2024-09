Suzano conclui compra de participação de 15% na Lenzing

A Suzano,maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, anuncia hoje a conclusão da compra de participação acionária de 15% da companhia austríaca Lenzing, detida pelo Grupo B&C. O valor da transação é de 230 milhões de euros (39,70 euros por ação), conforme anunciado em junho deste ano. A operação estava sujeita à aprovação das autoridades regulatórias, que deram aval sem ressalvas à aquisição.

A parceria de longo prazo estabelecida entre Suzano e Grupo B&C prevê que a companhia brasileira indicará duas pessoas para ocupar assentos no Conselho de Administração da Lenzing e passa a deter o direito de adquirir do Grupo B&C uma participação acionária adicional de 15% até o final de 2028. Após a venda de 15% de participação, o Grupo B&C passa a deter 37,25% do capital acionário da Lenzing.

Líder global na fabricação de fibras à base de madeira (liocel, modal e viscose), a companhia austríaca fornece matéria-prima de alta qualidade para a produção de roupas, têxteis para o lar, produtos de higiene e materiais não tecidos.

“O incrível histórico de inovação e a tecnologia de ponta da Lenzing fazem dela uma líder global no desenvolvimento de soluções sustentáveis a partir da madeira. Com essa transação, pretendemos conhecer melhor o mercado têxtil e identificar como podemos ajudar a fortalecer a posição competitiva da empresa”, afirma Beto Abreu, presidente da Suzano.

A compra de participação na Lenzing está alinhada às avenidas estratégicas da Suzano de ser “Arrojada na Expansão de Novos Mercados” e “Protagonista em Sustentabilidade”, e não ocasiona impacto material na alavancagem financeira e nos indicadores de endividamento da companhia.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br