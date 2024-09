Cidade do ES ganha título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha

Guarapari ganhou um importante reconhecimento. O Senado aprovou nesta quarta-feira (11) o relatório favorável do senador Fabiano Contarato (PT-ES) que concede ao município o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marinha.

“A cidade de Guarapari, localizada no nosso Espírito Santo, é uma das maiores referências turísticas no País, por possuir um rico patrimônio natural. Com esse título, trazemos um marco para a preservação e valorização do nosso meio ambiente. Agora, basta a sanção do Presidente Lula para oficializar esse projeto pertinente e meritório de autoria da ex-deputada Soraya Manato”, destaca Contarato.

LEIA TAMBÉM: Homem é flagrado com droga dentro de carro na BR-101, no ES

Guarapari é um verdadeiro paraíso natural e, conforme explica o projeto, as águas de Guarapari abrigam uma imensa variedade de biodiversidade marinha.

Isso é resultado da localização única da cidade, que está em uma zona de transição biogeográfica, com espécies de diferentes regiões que convivem no mesmo ambiente, criando um ecossistema diversificado e rico. A variedade de peixes e algas supera até os Arquipélagos de Abrolhos e de Fernando de Noronha.