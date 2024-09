Finais dos Jogos Estudantis agitam fim de semana no Espírito Santo

Depois de um fim de semana de jogos eletrizantes e disputados a cada ponto, algumas modalidades já entram na fase de decisão dos Jogos Estudantis do Espírito Santo neste fim de semana, com partidas no sábado (7) e no domingo (8).

Os Jogos Estudantis do Espírito Santo são realizados pela Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade) e tem patrocínio master da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC).

LEIA TAMBÉM: Extrema-direita cancela ato contra Alexandre de Moraes no ES

Parte dos jogos também são sediados nos ginásios da Sesport, no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, Vitória.

No basquete e no handebol, os semifinalistas já estão definidos e contam com times que estão acostumados a participarem de decisões. Os jogos da categoria juvenil serão realizados neste sábado (7). Já as partidas da categoria infantil estão marcadas para o domingo (8). O basquete feminino conta com chave única nas duas categorias, infantil e juvenil. As partidas também serão realizadas no sábado (7) e domingo (8), na Sesport, em Bento Ferreira.

No sábado, entram em quadra ainda as equipes do voleibol juvenil (sub-16). Já no domingo, é a vez de conhecer os campeões da categoria infantil (sub-13).

A competição estudantil tem como objetivo o fomento do esporte na escola, bem como a socialização e a participação. É direcionado para as faixas etárias sub-13 e sub-16 anos e segue a legislação de desporto educacional, que evita a seletividade e a hipercompetitividade dos praticantes.

Confira as disputas deste fim de semana:

Semifinais

Handebol Juvenil Masculino – sábado (7) – a partir de 14h – Sesport

UMEF Irmã Feliciana x América

Sesi Jd da Penha x Estadual Ponto do Alto

Handebol Juvenil Feminino – sábado (7) – a partir de 13h20 – Sesport

Heloísa Abreu x América

São Camilo x Sesi Cobilandia

Handebol Infantil Masculino – Domingo (8) – a partir de 9h, Sesport

Castro Alves x Marista

UMEF Irmã Feliciana x América

Handebol Infantil Feminino – Domingo (8) – a partir de 9h, Sesport

América x Salesiano

CELP x São Camilo

Basquete Juvenil Masculino – Sábado (7) – a partir das 14h – Sesport

Sagrado x Sesi Cobilandia

SEB Vila Velha x Marista

Basquete Infantil Masculino – Domingo (8) – a partir de 8h, Sesport

Nice de Paula x Marista

NEP Itaparica x Sao Camilo

Voleibol juvenil feminino – sábado (7) – Ifes Campus Vitória

15h – SEB Vila Velha x Nep Itaparica (semifinal)

15h50 – Sagrado Coração de Maria x Escola Americana (semifinal)

17h – Disputa de terceiro lugar

17h50 – Final

Voleibol juvenil masculino – sábado (7) – Ifes Campus Vitória

15h – SEB Vitória x Nep Itaparica (semifinal)

15h50 – SEB Vila Velha x SESI Campo Grande (semifinal)

17h – Disputa de terceiro lugar

17h50 – Final

Voleibol infantil feminino – domingo (8) – Ifes Campus Vitória

8h – Sagrado Coração de Maria x João Medeiros Calmon (semifinal)

8h50 – Escola da Ilha x SEB Vitória (semifinal)

10h – Disputa de terceiro lugar

10h50 – Final

Voleibol infantil masculino – domingo (8)

8h – João Calmon x SEB Vitória

8h50 – Perdedor do Jogo 1 x Gisela Fayet

10h – Vencedor do jogo 1 x Gisela Fayet

O futsal também segue com as disputas no Ginásio do Sesi, em Vitória. No sábado, os jogos começam às 13h30 e no domingo a partir das 8h.

Atletismo e vôlei de praia

O IFES Campus Vitória será também a casa das provas de 100 metros rasos dos Jogos Estudantis do Espírito Santo. As corridas acontecerão na pista de atletismo, no dia 14 de setembro, assim como o vôlei de praia, que acontecerá no CT Vitória, na Praça dos Namorados, em Vitória.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)



Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo.



O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.



Como patrocinar



As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.