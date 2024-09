Clima de deserto: cidades do ES têm umidade igual ou menor do Saara

Dias secos, noite mais frescas e umidade baixa! Várias cidades do Brasil vivem sua pior e mais extensa seca. No Espírito Santo, 12 figuram na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), das que registraram umidade relativa do ar menor ou igual à do deserto do Saara.

Os dados são do último domingo (8), porque a umidade relativa do ar vai diminuindo ao longo do dia, conforme as temperaturas vão subindo à tarde, quando chega aos menores níveis.

Clima de deserto

O clima de deserto está em várias cidades do Brasil. Segundo a análise das estações do Inmet, algumas cidades chegaram perto de registrar a umidade do ar como a do Atacama, no Chile. Lá é considerado o deserto mais seco do mundo, onde a taxa é de 5%.

Outras dezenas de cidades registraram índices até 20%, o que é considerado muito abaixo do recomendado para a saúde.

A medição é feita pelas estações de monitoramento do Inmet, que estão em todas as regiões do país, mas não cobrem todos os municípios do Brasil.

Clima de deserto no ES: confira as menores umidades!

Santa Tereza – 12%

Alegre – 22%

Venda Nova do Imigrante – 31%

Alfredo Chaves – 35%

Vitória – 37%

Afonso Cláudio – 38%

Ecoporanga – 39%

Marilândia – 39%

Linhares – 40%

Presidente Kennedy – 40%

Vila Velha – 44%

São Mateus – 46%

Confira as menores temperaturas registras no ES:

Venda Nova do Imigrante – 12,8°C

Santa Tereza – 14,5°C

Afonso Cláudio – 15°C

Marilândia – 17,1°C

Ecoporanga – 17,4°C

Alegre – 17,9°C

Vitória – Aeroporto – 17,9°C

São Mateus – 18,444°C

Vitória – 18,7°C

Alfredo Chaves – 19,1°C

Presidente Kennedy – 19,7°C

Linhares – 20,1°C

Maiores temperaturas registradas no ES:

Alegre – 34,1°C

Alfredo Chaves – 32,8°C

Marilândia – 31,9°C

Vitória – 31,1°C

Linhares – 30,7°C

Vila Velha – 30,1°C

Ecoporanga – 30°C

Afonso Cláudio – 29,6°C

Vitória – Aeroporto – 29,4°C

Presidente Kennedy – 29,3°C

Venda Nova do Imigrante – 29,3°C

São Mateus – 29°C

Santa Teresa – 25,2°C