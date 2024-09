Novo integrante: cidade do Espírito Santo recebe cão policial

O 10º Batalhão está com um novo integrante, Lobo, da raça pastor belga malinois. O cão, de quatro anos, chegou na unidade na última sexta-feira (20) e, fará parte da equipe K9.

Lobo foi aprovado em todos os testes do Batalhão de Ação com Cães (BAC) e está apto para prestar seus serviços à sociedade capixaba, no município de Guarapari.

Segundo o cabo Miqueline, condutor do cão farejador, o semovente já está à disposição da equipe K9, do 10º Batalhão. Porém, ele ainda não tem experiência na rua. Assim, já está treinando em ambiente real.

“O cão Lobo já está em atividade e, de acordo com o seu desempenho, aumentaremos o tempo dele nas buscas, contribuindo para o desenvolvimento das duas habilidades”, explicou o militar.

No último sábado (21), Lobo participou de uma ação no bairro Olaria, realizando sua primeira apreensão.