Futebol 7: Copa Metropolitana começa com tudo no Espírito Santo

Um verdadeiro show de gols marcou a rodada de estreia da Copa Metropolitana de futebol 7, que acontece no campo da Matrix Shows, em Cariacica. Foram 45 gols em apenas 7 jogos, o que representa uma incrível média de 6,42 gols por partida.

Leia também: São Pedro, do ES, goleia novamente e vira líder no Mundial de Clubes

Na Série A, três equipes venceram nesta primeira rodada. O maior destaque ficou com a equipe Traulitadores, da Serra, que goleou o Águia 244 por 7 a 1. Erick Rosa meteu um hat-trick, com Danilo, Juliano, Miguel e Vitor Santos completando a goleada.

Outra goleada impiedosa veio com o Unicapixaba, que derrotou o Getafe, por 5 a 1, com gols de Gustavo Salles (2), Gabriel (2) e Hícaro, com Douglas descontando para a equipe de Cariacica. Nos outros jogos da 1ª rodada, o Strongest venceu o Vila por 4 a 3; e as equipes do Cecília Dortmund e Millionários empataram por 3 a 3.

Já na segunda divisão, duas goleadas definiram os dois líderes: o Margon, de Cariacica, goleou o Napoli por 6 a 2. O também cariaciquense, Terrível, goleou o Acimaq por 5 a 1. Por fim, Leveros e Bayern fecharam a primeira rodada empatando por 3 a 3.

Segunda rodada

A Copa Metropolitana de futebol 7 continua neste meio de semana, com os jogos da segunda rodada. Na quarta-feira (18) se enfrentam pela Série A: Cecília Dortmund x Getafe (20h30) e Unicapixaba x Millionários (21h40). Já na Série B o jogo desta quarta será Margon x Terrível (22h50).

A competição prossegue na sexta-feira (20), com mais algumas partidas: Strongest x Águia 244 (20h30) e Vila x Traulitadores (21h40). Na Série B, Bayern x Acimaq (21h30) e Leveros x Napoli (22h40).

Classificação – Copa Metropolitana

Série A – Grupo A

1º Traulitadores – 3pts (saldo 6)

2º Strongest – 3pts (saldo 1)

3º Vila – 0pt (saldo -1)

4º Águia 244 – 0pt (saldo -6)

Série A – Grupo B

1º Unicapixaba – 3pts

2º Millionários – 1pt

3º Cecília Dortmund – 1pt

4º Getafe – 0pt

Série B – Grupo A

1º Terrível – 3pts

2º Bayern – 1pt

3º Napoli – 0pt

Série B – Grupo B

1º Margon – 3pts

2º Leveros – 1pt

3º Acimaq – 0pt