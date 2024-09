Com recorde de participantes, Dez Milhas Garoto será neste domingo (29)

Com recorde no número de inscrições, a 33ª edição da Dez Milhas Garoto promete ser uma verdadeira festa esportiva pelas ruas e avenidas de Vitória e Vila Velha neste domingo (29). Os 15 mil corredores inscritos representam um crescimento de 15,5% em relação ao número de participantes da prova do ano passado, reforçando a relevância da corrida do Espírito Santo, considerada como um dos percursos mais belos do Brasil. A prova terá transmissão ao vivo pelo YouTube, nos canais da Yescom e Mania de Corrida.

Leia também: Carlos Germano Cup movimenta o Sul do ES neste fim de semana; saiba mais

Enquanto os atletas amadores e de elite se preparam para completar os cerca de 16km no domingo, as atividades começam um dia antes. Neste sábado (28) ocorre a 21ª Corrida Garotada, que reunirá 2.700 crianças e jovens entre 6 e 17 anos, e a 3ª Cachorrida, com 800 duplas – tutores e pets correm juntos. São três atividades que têm a corrida como elo de pessoas de todas as idades por meio do esporte e envolve seus familiares e amigos, além dos pets.

Entrega de kits

Os corredores inscritos na Dez Milhas Garoto, começaram a retirar seus kits nesta quinta (26) e prosseguem nesta sexta-feira (27), das 9h às 19h. O último dia é sábado (28), das 8h às 17h, na fábrica de Chocolates Garoto (Praça Meyerfreund, 1, Glória, Vila Velha). Atenção: não haverá entrega de kits no dia do evento, nem após sua realização, conforme consta no Regulamento. Detalhes sobre a documentação necessária para a retirada, bem como para terceiros, podem ser obtidos no site oficial, www.dezmilhasgaroto.com.br.

Para a 21ª Corrida Garotada, a entrega de kits termina nesta sexta (27). Já para a 3ª Cachorrida, será somente na sexta-feira (27). Em ambos os casos, o período será das 9h às 19h e também não serão entregues kits no dia.

Trânsito

A realização da 33ª Dez Milhas Garoto provocará mudanças na rotina do trânsito no domingo. Com largada na Praia de Camburi, em Vitória, a partir das 6h30, e chegada em frente a fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha, o evento altera trechos nas duas cidades. A Terceira Ponte, principal via de ligação entre ambas, estará interditada a partir das 5h30, no sentido Vitória – Vila Velha, com previsão de liberação total da pista após a passagem do último atleta, estimada para as 10h30.

Enquanto os amadores buscam superar os próprios limites em busca de marcas pessoais ou simplesmente correm por diversão e saúde, os corredores de ponta irão atrás da vitória e da premiação, que no total vai distribuir R$ 200 mil. Na categoria Elite, será distribuído um total de R$ 140 mil, divididos entre os cinco primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino. Nas categorias Atleta Capixaba, Atleta Colaborador e Atleta Cadeirante, o total de premiação será de R$ 20 mil para cada, distribuídos entre os três primeiros colocados, também para as categorias masculina e feminina.

Disputa Brasil x Quênia

O duelo pela vitória na 33ª Dez Milhas Garoto promete repetir a conhecida disputa entre brasileiros e quenianos. Entre os representantes nacionais, o atual campeão, Altobelli Silva, volta para defender o título. Atleta olímpico do Brasil nos Jogos de 2016, ele foi ouro no Pan de 2019, em Lima, e venceu a Maratona de Curitiba em 2022. Outros nomes de destaque do Brasil são Fábio Jesus Correia, campeão da Volta Internacional da Pampulha (2023) e vice no Sul-Americano de Corrida de Rua (2024); Sávio de Paula e Alequessandro da Silva, quarto e quinto colocados nas Dez Milhas Garoto do ano passado, entre outros.



Eles terão como fortes adversários, os quenianos Nicolas Kosgei, vencedor da Maratona Internacional de São Paulo e da Meia do Rio de Janeiro deste ano, além da Volta da Pampulha de 2018; Wilson Maina, terceiro colocado na Meia do Rio (2024) e campeão do Troféu Independência São Paulo deste ano; e Kiprotich Kirui, terceiro colocado na Maratona da China de 2023 e que recentemente venceu a Maratona Internacional de Foz do Iguaçu.



Na elite feminina, as favoritas do Quênia são Viola Kosgei, bicampeã da Meia Maratona do Rio de Janeiro (23/24) e campeã da Volta Internacional da Pampulha (2023); Naum Jepchirchir, vice na Corrida do Pantanal 2024; e Salome Chepchumba Masobo, campeã da Meia Internacional de Santa Maria e vice do XIX Troféu Independência do Brasil 2024. As brasileiras com chance de brigar pelo topo são Kleidiane Jardim, terceira colocada na Meia Maratona do Rio deste ano e vice na Pampulha 2023; Amanda Aparecida Oliveira, terceira na Garoto de 2023; Larissa Quintão, campeã da Meia Maratona de Belo Horizonte, em 2022; e Jéssica Ladeira, quinta colocada na Meia do Rio de 2024.

Números da 10 Milhas Garoto, Garotada e Cachorrida

São 18.500 inscritos, sendo 15.000 nas 10 Milhas , 2700 na Garotada , 800 na Cachorrida. Nas 10 Milhas, atletas de 27 estados e 40 atletas de elite sendo os principais da elite brasileira, desafiados por 6 atletas do Quênia, atuais campeões da Maratona de São Paulo, Meia Maratona do Rio de Janeiro, entre outras.

Nos 3 eventos:

1.000 pessoas na Organização

170.000 garrafas de água

18.500 lanches pós prova

18.500 kit atleta com camiseta, medalha, número de peito sacola e brindes Nestlé / Garoto.

1.000 pessoas trabalhando na organização de vendas

4.000 grades de isolamento

800 cavaletes de trânsito

800 cones de trânsito

20 ambulâncias UTI

100 profissionais da área de saúde

100 metros de arquibancada

3 dias de entrega de kit

3.000 m2 de área de entrega de kit e expo atleta

R$ 200.000,00 em prêmios

Transmissão ao vivo pelo YouTube

Coleta seletiva de resíduos

Serviço:

33ª 10 Milhas Garoto

Data: 29 de setembro de 2024

Horário da largada: A partir das 6h30

Largada: Avenida Dante Michelini x Av. Luiz Manoel Vellozo – Praia de Camburi

Site: www.dezmilhasgaroto.com.br

21ª Corrida Garotada

Data: 28 de setembro de 2024

Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz, 200 – A 15 – Enseada do Suá – Vitória a partir das 8h.

Site: www.corridagarotada.com.br

3ª Cachorrida

Data: 28 de setembro de 2024

Local e horário de largada: Estacionamento do Shopping Vitória – Rua Victor Civitta (Próximo ao acesso D do Shopping Vitória) – Enseada do Suá – Vitória, a partir das 6h45min.

Site: www.cachorrida.com.br

Mais informações: www.dezmilhasgaroto.com.br