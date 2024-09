Começaram as quartas de final da Copa Sesport; confira os resultados

No último fim de semana, teve início as quartas de final da Copa Sesport, nas categorias feminina e masculina, com muitos empates e disputas acirradas. Além disso, em jogo atrasado, foi definido o último time que faltava para garantir a vaga entre as oito melhores equipes do masculino, com a classificação de Conceição do Castelo.

A seleção conceiçoense venceu, em casa, a de Afonso Cláudio, no sábado (7), por 3 a 0, após já ter superado o adversário na partida de ida, por 4 a 3, e, assim, carimbou o passaporte para as quartas de final. Agora, enfrentará a seleção de Anchieta.

Já nos confrontos que abriram as quartas de final do masculino, destaque para Iúna, que conseguiu vencer São José do Calçado fora de casa por 2 a 1. Nos outros jogos, houve dois empates nas partidas entre Itaguaçu e Fundão e Vila Valério contra Jaguaré.

No feminino, no domingo (8), dois times que jogaram fora de casa se deram bem. Afonso Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim venceram por 1 a 0 Guarapari e Ibatiba (atual campeão feminino da competição), respectivamente.

No norte, Colatina, diante de sua torcida, passou pela equipe de Barra de São Francisco, 2 a 1. E no clássico entre São Mateus e Linhares, melhor para a equipe mateense, que, em casa, venceu por 2 a 0.

A tabela detalhada da Copa Sesport, com os locais e horários dos jogos de volta, pode ser conferida aqui. Confira um resumo últimos resultados:

Masculino

Regional 1

Conceição do Castelo 3 x 0 Afonso Cláudio – Ida: Afonso Cláudio 3 x 4 Conceição do Castelo – Conceição do Castelo classificado para enfrentar Anchieta

Quartas de final

São José do Calçado 1 x 2 Iúna

Itaguaçu 1 x 1 Fundão

Vila Valério 1 x 1 Jaguaré

Feminino

Quartas de final

Guarapari 0 x 1 Afonso Cláudio

Ibatiba 0 x 1 Cachoeiro de Itapemirim

Colatina 2 x 1 Barra de São Francisco

São Mateus 2 x 0 Linhares