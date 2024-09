Como prevenir a intoxicação alimentar? (essa prática pode ser a mais eficaz)

A intoxicação alimentar ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados por microrganismos, como bactérias e vírus. A contaminação pode acontecer durante a compra, manipulação, preparo ou armazenamento inadequado dos alimentos.

Entre os principais sintomas estão náuseas, vômitos, diarreia, febre, dor abdominal e cansaço. Nos casos mais graves, a diarreia se torna frequente, podendo causar desidratação e presença de sangue nas fezes. Além disso, outros sinais incluem perda de peso e febre alta.

Para prevenir a intoxicação alimentar, é fundamental lavar as mãos antes de preparar os alimentos. Evite consumir produtos com prazo de validade vencido e higienize corretamente os alimentos, mantendo-os na temperatura adequada.

Verifique as condições de higiene dos locais onde come fora de casa e tenha cuidado com o consumo de alimentos crus ou malpassados, especialmente ovos, carnes e peixes.

O tratamento varia de acordo com a gravidade, podendo incluir hidratação, repouso e uso de medicamentos. Em caso de sintomas, busque atendimento médico imediatamente.

Informações do Ministério da Saúde