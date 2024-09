Como será o tempo em setembro? Confira a previsão para Cachoeiro

De acordo com o Instituto Clima Tempo, a previsão do tempo para os próximos 10 dias em Cachoeiro de Itapemirim é de sol na maior parte do dia e sem chuva.

A previsão ainda é de que o mês seja de tempo muito quente, com temperaturas variando entre mínima de 16º e máxima de 36°C.

Para o mês de setembro, a chuva média é de 78 mm na cidade Cachoeiro, segundo dados do Clima Tempo.