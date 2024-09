Conheça os medalhistas na OBMEP 2023 no Espírito Santo

As Superintendências Regionais de Educação (SRE) de Barra de São Francisco e de Vila Velha realizaram, nessas terça-feira (10) e quarta-feira (11), a entrega das medalhas regionais dos estudantes premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) de 2023.

Na SRE de Barra de São Francisco, 17 estudantes das escolas dos municípios de Água Doce do Norte, Águia Branca, Ecoporanga, Barra de São Francisco e Mantenópolis receberam as suas respectivas medalhas regionais, na cerimônia realizada no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) João XXIII, em Barra de São Francisco.

A superintendente Regional de Educação de Barra de São Francisco, Geanne Darc de Vete Alves Nogueira, reforçou a importância da cerimônia como ferramenta de incentivo na Matemática. “Essa cerimônia de premiação representa a celebração desse ciclo e a SRE acredita que seja uma oportunidade de dar visibilidade à conquista desses alunos, bem como incentivar que outros também participem das próximas edições. Destaco o papel dos professores de Matemática no incentivo dos estudantes na participação da OBMEP”, ressaltou.

Já na SRE de Vila Velha, a cerimônia foi realizada no auditório da Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha, e contou com a participação dos 98 medalhistas das escolas dos municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Piúma e Vila Velha.

Segundo o superintendente de Vila Velha, Tiago Guerçon da Silva, a cerimônia de entrega das medalhas é um momento importante para as regionais. “Além de poder valorizar publicamente o esforço, a dedicação e o talento dos medalhistas, a presença da família e da comunidade escolar, a cerimônia cria um ambiente de celebração e orgulho que fortalece a autoestima dos estudantes. Espero que a visibilidade proporcionada pelas Cerimônias Regionais inspire outros jovens e mostre que a educação pode ser um caminho de transformação pessoal e social”, ressaltou.

Medalhas regionais da OBMEP 2023

No Espírito Santo, 866 estudantes foram premiados com medalhas regionais na edição da OBMEP 2023. As medalhas estão sendo entregues nas cerimônias realizadas pelas 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE) do Estado. Já foram realizadas as cerimônias regionais da SRE Afonso Cláudio, SRE Barra de São Francisco, SRE Nova Venécia e da SRE Vila Velha.

No site do Matemática na Rede, é possível acompanhar os locais, datas e horários das cerimônias já agendadas e outras informações. CLIQUE AQUI para conferir.