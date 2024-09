Daniel Del Sarto apresenta ‘Anos 80: Uma Experiência PLOC’ no ES

Daniel Del Sarto traz ao Espirito Santo o stand-up “Anos 80: Uma Experiência PLOC”. Onde o ator fará quatro apresentações entre 27 e 29 de setembro, incluindo uma sessão especial para crianças.

Sendo assim, o ator e cantor é conhecido pela atuação em novelas como “Malhação” e no seriado “Sandy & Junior”. Contudo, ele homenageia a década de ouro da música no Brasil e no mundo com seu novo espetáculo. Em ritmo de stand-up, Daniel interpreta sucessos da época, acompanhado por uma banda.

Leia também: Bairro do ES inspira EP ‘Sangue, Suor e Assalto’ da banda Limbo7

Assim Daniel produz, dirige e escreve o espetáculo em parceria com o jornalista Luciano Vianna. Luciano é o criador da Festa PLOC, a maior celebração retrô da América Latina. A peça está em cartaz há dois anos no circuito nacional. Este projeto é um sonho antigo dos realizadores, que sempre enxergaram a PLOC como uma multiplataforma, gerando uma série de TV, três DVDs e quatro CDs.

No palco, Daniel interpreta sucessos de Sidney Magal, George Michael, Xuxa e Tina Turner, entre outros ícones pop. Ele é acompanhado por uma banda com os músicos Alex Aguiar (voz), Rodrigo Sax (sax) e Gabriel Barreto (bateria).

Memórias emotivas

Daniel Del Sarto acredita que a montagem conduz o público a uma imersão total na época. Ela ativa memórias emotivas e musicais.

“É uma experiência surreal e deliciosa”, diz ele. Ele convida todos para uma viagem no tempo com um texto, enredo e explosão de músicas e imagens. Essas lembranças fazem refletir sobre a alegria de viver a realidade da época, com cores neon e maquiagens supercoloridas. Daniel ressalta que essa foi a década de transição do analógico para o digital. “Sim, essa é a década que nos levou à era atual, controlada pela tecnologia”, completa.

Ele afirma:

“Procuramos dar um grande resumo do que foram os anos 80 musicalmente e artisticamente”. O espetáculo é dividido em blocos temáticos com vídeos emocionantes. Esses vídeos ajudam a contar essa linda história, mesclando teatro, projeção, enredo, música e emoção trocada com o público.

PLOC para Crianças

Daniel e Luciano Vianna criaram o espetáculo “Anos 80 – PLOC para Crianças”. A ideia surgiu de como as crianças de hoje poderiam viver com os pais a alegria dos anos 1980. O ator, querido pelas crianças por sua atuação como o pastor Maurício na novela “Cúmplices de um Resgate”, se entusiasma ao falar da versão infantil.

“O espetáculo infantil estimula as crianças a perceber e dar valor ao poder da mente e da imaginação”, destaca Daniel.

Ele afirma que o show mostra a importância de construir coisas com pensamentos positivos. “Os pais e educadores ficam felizes porque estes são valores importantes a serem transmitidos às crianças”, ressalta o ator.

No dia 28, às 16h, Daniel apresentará a sessão especial “Anos 80 – PLOC para Crianças”. Este espetáculo inédito permite que pais e filhos compartilhem grandes hits e estilos da década de 1980. Juntos, eles reviverão toda a alegria daquela geração. Os ingressos estão à venda pelo site Le Billet.

PROGRAME-SE:

“ANOS 80 – UMA EXPERIÊNCIA PLOC”

Espetáculo musical com Daniel Del Sarto e banda

Datas e horários:

27 de setembro (sexta) – 20h

28 de setembro (sábado) – 20h30

29 de setembro (domingo) – 19h

Local: Teatro da Ufes – Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (ES)

Teatro da Ufes – Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (ES) Ingressos: site Le Billet

ANOS 80 – PLOC PARA CRIANÇAS

Espetáculo musical com Daniel Del Sarto e banda

Data: 28 de setembro (sábado)

28 de setembro (sábado) Horário: 16h

16h Local: Teatro da Ufes – Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (ES)

Teatro da Ufes – Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (ES) Ingressos: site Le Billet