Do café da manhã à última ceia: alimentação é diferencial na Uniaves

Já pensou na delícia de poder saborear um pão de sal quentinho, feito na hora, no café da manhã servido pela empresa que você trabalha? Na Uniaves, indústria alimentícia do Grupo Pif Paf Alimentos, localizado em Castelo, no Espírito Santo, todos os dias é assim. Dentro da própria unidade industrial funciona uma padaria própria onde são produzidos diariamente cerca de dois mil pãezinhos. E com um detalhe: além do pão de sal, também são preparados pães doces e integrais, seguindo uma escala semanal.

Essa responsabilidade, que é umas prioridades máximas para a Companhia, fica por conta de um time especial, de profissionais “mão na massa”, que além da coordenadora é formado pela nutricionista Letícia Vargas, uma cozinheira e auxiliares de cozinha.

Letícia Vargas explica que a definição do cardápio diário na Uniaves é um processo detalhado e rigoroso que segue as diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Segundo ela, manter um cardápio que atenda aos padrões de qualidade e saúde é um desafio constante.

Mudança de hábitos alimentares

A alimentação balanceada, variedade e sabor do cardápio das refeições da Uniaves têm estimulado mudanças de hábitos entre os colaboradores. “Durante meus 15 anos na empresa, já presenciei pessoas melhorarem hábitos alimentares, provando alimentos que não faziam parte de sua rotina e reduzindo o consumo de sal e açúcar”, comemora Vanusa Casagrande.

Angélica Bueno, uma das auxiliares de cozinha da Uniaves, destaca a importância de conhecer o público interno e adaptar as preparações para agradar a todos. “Com o tempo, vamos conhecendo o que os colaboradores mais gostam. Por meio de estudos e pesquisas, elaboramos saladas para aumentar o consumo e agradar nossos clientes internos”, diz ela.

Time da cozinha e da padaria da Uniaves: Vanusa Casagrande (coordenadora), Letícia Vargas (nutricionista), Maria Aparecida (cozinheira) e os auxiliares Alexandre Freitas, Jovelina Pereira, Wesley de Sousa, Carolaine Correia, Angélica Bueno, Renilde Ramos, Carla Silva, Marineia Silva, Vanessa Beri, Roseni Pinheiro, Gyrlaine Talita e Gisele Gabriel.

Venha ser Uniaves

A Uniaves está com vagas operacionais de empregos abertas. Todas elas são disponíveis para moradores de cidades próximas a Castelo como Cachoeiro do Itapemirim, São José do Calçado, Guaçuí, Marataízes, Itapemirim, Atílio Vivacqua, Alegre, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Rio Novo do Sul, entre outras.

Para concorrer às oportunidades, basta comparecer à sede da Uniaves, em Castelo, às 7h, portando documentos pessoais, sempre às terças e quintas-feiras. Para facilitar o acesso às vagas, os candidatos podem utilizar de forma gratuita os ônibus da empresa, identificados com letreiro da Uniaves, que circulam pelas principais avenidas dos municípios citados.

A Uniaves fica na Rua Felinto Elysio Martins, nº 1.000, bairro Aracuí, em Castelo. Para vagas administrativas acesse: https://www.uniaves.com.br/vagas