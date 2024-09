Do Val: PF investiga senador do ES suspeito de corrupção de menores 

A Polícia Federal investiga o senador do Espírito Santo Marcos Do Val (Podemos) por suspeita de corrupção de menor.

Segundo o relatório, o parlamentar entrou na mira da PF após denúncias anônimas, que apontam o seu envolvimento em um esquema grave de exploração de jovens.

LEIA TAMBÉM: Proposta permite porte de arma em estágio militar no Espírito Santo

Apuração feita pelo portal UOL informa ainda que o senador teria incentivado uma adolescente a propagar informações de cunho privado e ataques a delegados federais.

As informações ainda dão conta de que a menor é filha de um blogueiro bolsonarista, que está foragido e, atualmente, mora na Europa.

Além de corrupção de menor, ainda há indícios de que o parlamentar do Espírito Santo tenha cometido o crime de obstrução de organização criminosa.

Do Val negou as acusações e declarou, por meio de nota, que confia na imparcialidade da investigação e está à disposição da Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.