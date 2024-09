Dois homens são detidos com drogas e outros materiais em Alegre

Na madruga deste sábado (28), por volta das 00h, os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram dois homens. No ocorrido, os policiais apreenderam crack, cocaína, uma balança de precisão, dinheiro e outros materiais, durante abordagem realizada em Alegre.

Os militares receberam denúncias de que no bairro Cobrinha, teria dois suspeitos realizando a venda de entorpecentes. Assim, durante o patrulhamento a pé, pela rua Júlio Landy, os policiais visualizaram dois suspeitos em um terreno.

Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos tentaram fugir, porém, foram alcançados e detidos pelos policiais. Segundo a PM, os militares localizaram uma mochila com os suspeitos contendo:

Diante do flagrante, os suspeitos, de 26 e 19 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª delegacia regional de Alegre.

