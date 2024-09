Eleições 2024: eleitores terão ônibus gratuitos para votar

Faltam 24 dias para as eleições municipais e, nesta terça-feira (10), o Consórcio Novo Trans, responsável pelo transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim, comunicou que os ônibus do sistema municipal serão gratuitos no dia 6 de outubro, quando acontece o pleito eleitoral.

A medida é válida para a região central e nos distritos da cidade. Além disso, para garantir que todos possam se deslocar com mais comodidade, entre as suas residências e os locais de votação, também haverá horários extras disponíveis para várias linhas.

O comunicado foi lido durante a sessão ordinária na Câmara Municipal de Cachoeiro.

A iniciativa do Consórcio Novo Trans cumpre o Decreto Municipal Nº 34508, assinado pelo prefeito Victor Coelho (PSB), que dispõe sobre a gratuidade das tarifas dos serviços de transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim nas eleições municipais, por meio dos artigos primeiro, segundo, terceiro e quarto.