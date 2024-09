Eleições em Cachoeiro: o que é necessário levar no dia da votação?

Faltam 12 dias para o 1º turno das eleições municipais. Em Cachoeiro, assim como em todo o Brasil, os eleitores precisam ficar atentos ao que é permitido levar para votar.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o único acessório que não pode esquecer é o documento de identificação oficial com foto ou o e-Título, caso tenha biometria e foto cadastrada.

LEIA TAMBÉM: Sudeste concentra o maior eleitorado de pessoas com mais de 70 anos

Outro acessório que não é obrigatório, mas pode ajudar bastante, é a colinha eleitoral com o número das candidaturas para prefeitura e para câmara municipal.

“Roupa, calçado ou qualquer coisa do tipo não importa! O importante é estar lá no dia 6 de outubro, a partir das 8h e antes das 17h (horário de Brasília/DF), pra dar seu voto muito bem pensado e estudado previamente!”, afirma a Justiça Eleitoral.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.