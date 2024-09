Emocionante! Idoso reencontra sua cachorrinha após ficar 15 dias na UTI

Depois de passar 15 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Gaspar, em Santa Catarina, o Sr. Valdir Zabel, de 73 anos, estava sentindo a falta de alguém muito especial: sua cachorrinha ‘Preta’. E o reencontro entre os dois foi emocionante!

A visita trouxe um brilho de alegria em seu rosto. Sr. Valdir é conhecido por sua simpatia e por contar histórias sobre sua inseparável companheira. Desde que foi admitido na UTI devido à necessidade de um medicamento específico, a ausência de ‘Preta’ começou a impactar seu estado emocional e até mesmo a saúde da própria cachorrinha.

Os familiares do Sr. Valdir relataram que, sem ele em casa, ‘Preta’ estava se alimentando mal e demonstrando sinais de tristeza.

Foi então que a profissional Lucimara, psicóloga do serviço, propôs uma solução inovadora: permitir um encontro entre Sr. Valdir e ‘Preta’.

A equipe multidisciplinar do Hospital de Gaspar planejou e discutiu meticulosamente a proposta. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e o serviço de infecção hospitalar trabalharam juntos para garantir o cumprimento rigoroso de todas as medidas de segurança, assegurando que o encontro acontecesse de forma segura e tranquila.

O encontro ocorreu na parte externa do hospital, proporcionando um ambiente agradável e seguro para ambos. Sr. Valdir não conteve as lágrimas ao reencontrar sua leal amiga, em um momento cheio de emoção.

A reunião foi não apenas uma oportunidade para Sr. Valdir compartilhar histórias sobre ‘Preta’, mas também um momento terapêutico valioso. Visivelmente, elevou o ânimo do paciente.

Aliás, a esposa e filhas de Sr. Valdir desempenharam um papel crucial na organização do encontro. Elas trabalharam em conjunto com a equipe hospitalar para tornar o momento possível.

