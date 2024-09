Pet da Shopee: mulher ganha filhote de raça, mas cão cresce e fica diferente

Já imaginou ganhar um cachorro acreditando ser de raça e depois descobrir que foi enganado (a)? Isso aconteceu com uma empreendedora de São Paulo. Ela ganhou um filhote de ‘raça’ e depois que ele começou a crescer teve uma surpresa: “pet da Shopee”, disse.

Quando ela ganhou o Zack, acreditava ter recebido um Lhasa Apso, pelo menos foi o que lhe disseram. Segundo o portal Amo Meu Pet, os filhotes dessa raça são conhecidos por serem pequenos, com pelagem farta e macia, olhos grandes e expressivos. Além disso, são brincalhões e ótimos cães de alerta, sempre atentos ao que acontece ao seu redor.

Leia também: ‘Divertida Mente’: pinscher ganha aniversário inspirado em sua emoção

O doguinho realmente se parecia com um Lhasa Apso, quando chegou para a tutora. No entanto, conforme foi crescendo, o pet revelou traços inesperados e, como ela mesmo brinca, se transformou em um “vira-apso”.

Pet da Shopee

Ele não desenvolveu os pelos longos e sedosos, característicos da raça, e sim uma pelagem mais curta e áspera, revelando que o filhote era uma mistura. A tutora logo percebeu que havia ganhado um adorável “pet da Shopee”.

No entanto, apesar do engano, a tutora se divertiu com a situação e passou a chamar o cachorro carinhosamente de “vira-apso”, destacando que, independentemente da raça, ele continua sendo um companheiro amoroso e cheio de personalidade.

“Quando a veterinária falou que ele não era Lhasa Apso nem na China, eu não aguentei e caí na risada, mas sou apaixonada por ele”, contou a tutora ao portal Amo Meu Pet.