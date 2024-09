Empresa ajuda a combater incêndio no Parque Estadual Mata das Flores

Na última semana, a Suzano mobilizou recursos para ajudar a combater o incêndio no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo.

A multiplicação dos focos de incêndio Brasil afora tem exigido esforços redobrados do setor público e da iniciativa privada.

Leia também: Veja técnicas para descobrir se a sua casa tem vazamento de água

Não é diferente no Espírito Santo, onde a Suzano atuou na semana passada para ajudar a combater incêndio no Parque Estadual Mata das Flores, em Castelo, iniciado em meados de agosto.

A estiagem, aliada à baixa umidade do ar e altas temperaturas, criam condições ideais para a propagação do fogo, cujo combate torna-se um desafio.

A empresa, mobilizou um veículo multiuso com capacidade para 4 mil litros de água, além de carro de apoio e uma equipe de 10 pessoas.

Entre eles estavam brigadistas, técnico florestal, técnico operacional e agente florestal, para apoiar os bombeiros que têm atuado na região do Parque Estadual Mata das Flores.

Ao todo uma área equivalente a 150 campos de futebol já foi queimada a equipe permaneceu no local do dia 4 ao dia 7/9.

Esse trabalho colaborativo entre o setor público e privado é fundamental para enfrentar o aumento dos incêndios.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe), o Espírito Santo teve o pior agosto dos últimos 21 anos, ao registrar uma centena de focos de incêndio no mês, o segundo pior desempenho desde que o Inpe iniciou o monitoramento das queimadas.

Além de prevenir e combater focos de incêndio em suas áreas, a Suzano contribui com o combate em áreas vizinhas e em biomas relevantes, como o Parque Estadual Mata das Flores.

A empresa mantém um amplo sistema de monitoramento e um canal aberto à comunidade, o Guardiões da Floresta, para registrar informações sobre incêndios e agir rapidamente no combate. A comunidade pode acionar o serviço pelo 0800-203-0000. Incêndios também podem ser denunciados pela Linha Verde do Ibama, no 0800-618080.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável.