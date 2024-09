Empresária Cecília Milaneze está em coma após acidente doméstico

A empresária do ramo de eventos, Cecília Milaneze, de 75 anos, está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular de Vitória. Ela está em coma desde o dia 31 de agosto, quando sofreu caiu de uma escada dentro de casa, em Vila Velha.

Cecília é proprietária da Milanez & Milaneze, empresa responsável pela Cachoeiro Stone Fair e outras grandes feiras. Ela é mãe de Flávia Milaneze, CEO da empresa, que realiza também a Marmomac (antiga Vitória Stone Fair), Mec Show e Expo Construções.

De acordo com familiares, a empresária respira sem o auxílio de aparelhos, mas segue sob observação e cuidados médicos.

Cecília esteve presente na Cachoeiro Stone Fair, realizada entre os dias 27 a 30 de agosto, no parque de exposições de Cachoeiro de Itapemirim. Na abertura do evento, ela conversou com a reportagem do AQUINOTICIAS.COM e contou, em detalhes, como foi o início da maior feira de mármore e granito da América Latina.