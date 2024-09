Empresas de curso de formação de vigilantes são alvos de ação da PF

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (11), a “Operação Formação Legal III”, com o objetivo de fiscalizar empresas de curso de formação de vigilantes. A ação mobilizou mais de 300 policiais federais para vistoriar 256 escolas de vigilante em todo o Brasil.

Essa é uma operação de âmbito nacional, coordenada pela Divisão de Controle e Fiscalização de Segurança Privada – DICOF/CGCSP/DIREX/PF e executada pelas Delegacias de Controle de Segurança Privada – DELESPs e Delegacias Descentralizadas de todo o país, de forma simultânea.

De acordo com a PF, no Espírito Santo foram fiscalizadas três empresas de curso de formação de Vigilantes, sendo duas no município de Cariacica e uma na Serra.

Durante a ação, os policiais verificaram a regularidade dos cursos, especialmente quanto ao cumprimento da grade curricular e da carga horária; controle de frequência dos alunos; observância quanto à quantidade máxima de alunos permitida em sala de aula; regularidade dos instrutores; regularidade na aplicação de provas; observância da quantidade mínima de tiros prevista para cada curso; e outras obrigações previstas na legislação.

O principal objetivo da fiscalização é a melhoria dos cursos e da qualidade da formação dos vigilantes, a fim de evitar desvios de conduta e fortalecer o segmento de segurança privada, que é complementar à segurança pública e fundamental para a proteção da vida e do patrimônio, contribuindo para o bem-estar da população.