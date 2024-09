Homem é preso suspeito de furtar celular dentro de loja em Cachoeiro

O furto aconteceu na tarde da última terça-feira (10), no centro do município; o suspeito do crime foi autuado em flagrante por furto e como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)