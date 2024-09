Encontro fortalece parceria entre Assembleia Legislativa e OAB-ES

A harmonia entre as instituições é, sem dúvidas, a base para uma gestão eficaz e uma sociedade justa. Com esse espírito, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) celebraram sua parceria durante um encontro realizado nesta segunda-feira (2).

O evento, que integra a agenda mensal dos deputados estaduais, ofereceu um espaço de diálogo entre representantes do Legislativo e da advocacia capixaba.

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk, expressou sua satisfação com o encontro e destacou a importância da parceria com a Assembleia Legislativa. Ele ressaltou que esse diálogo e proximidade entre as instituições é fundamental para defender os interesses comuns, como a manutenção dos 27 fóruns no interior do estado. “A parceria entre a OAB e a Assembleia é indispensável para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à sociedade”, afirmou Rizk, enfatizando também o impacto positivo dessa parceria para os serviços jurídicos do Espírito Santo.

Marcelo Santos, deputado e presidente da Assembleia Legislativa, também fez questão de sublinhar a importância das parcerias institucionais na promoção de avanços sociais. “Essas parcerias são os motores que impulsionam nossa sociedade para frente. A Assembleia é um espaço de diálogo e representatividade, e o respeito mútuo que cultivamos é o que guia nossas ações. Temos um compromisso com a entrega de resultados que beneficiam a população capixaba e nada melhor que fazer isso com parceiros igualmente dispostos”, afirmou.

Durante o encontro, vários deputados estiveram presentes, incluindo Fabrício Gandini, Alcântaro Filho, Janete de Sá, Raquel Lessa, Dary Pagung, Hudson Leal, Adilson Spindula, Bispo Alves, Coronel Weliton, José Esmeraldo, Alexandre Xambinho, Lucas Polese e Mazinho dos Anjos, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Além dos parlamentares, o procurador-geral da Assembleia, Giuliano Nader, também participou da reunião.

Desde o início dos anos 2000, quando o Espírito Santo entrou em uma nova fase de sua história, a OAB-ES tem sido uma grande aliada na construção de um estado justo e desenvolvido. A parceria com a Assembleia Legislativa visa gerar resultados definitivos que evidenciem a importância do Legislativo em todas as suas esferas.