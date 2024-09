Equipe de Cachoeiro vence o “Rodeio dos Eletricistas” 2024

Muito além de uma competição, o Rodeio dos Eletricistas da EDP reconhece a segurança máxima e a excelência técnica dos eletricistas de distribuição.

Hoje (27), a EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, realizou o evento no município de Serra. Como resultado, a equipe Lobo do Mar, de Cachoeiro de Itapemirim, conquistou o título de campeã.

Leia também: Incêndio destrói casa de funcionários de fazenda em Conceição do Castelo

Além disso, na 18ª edição, a competição ocorre anualmente para colaboradores da EDP e empresas parceiras. O Rodeio, por sua vez, inclui provas de operação e manutenção de redes, destacando, assim, técnicas para garantir eficiência e segurança.

Diferente de um rodeio tradicional, onde os equipamentos incluem esporas e chapéus, os eletricistas usam cintos de segurança, capacetes, cinto paraquedista, botas, luvas, óculos de proteção, mangas isolantes e uniformes anti-chamas. Esses Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) são essenciais no dia a dia dos profissionais.

Para determinar a equipe vencedora, três critérios são fundamentais: segurança, técnica e tempo. Juízes experientes avaliam as atividades e atribuem pontuações.

As equipes campeãs recebem prêmios. Além disso, o primeiro lugar se classifica para a disputa nacional com as principais distribuidoras do país, realizada a cada dois anos no Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (SENDI).

“Organizar anualmente o Rodeio de Eletricista demonstra o nosso comprometimento com estes profissionais que são essenciais à nossa sociedade, que estão sempre prontos para atender a população com tanta excelência. Essa competição reforça o compromisso da EDP com a segurança, valor inegociável para companhia, ao aplicar rigorosamente as normas técnicas, assim como é realizado no dia a dia das operações,” afirma Edson Barbosa, diretor da EDP no Espírito Santo.

O Rodeio dos Eletricistas 2024 teve a equipe Lobo do Mar, de Cachoeiro de Itapemirim, como a grande vencedora e estará presente no SENDI 2025, representando todos os eletricistas da EDP do Estado. No segundo e terceiro lugar ficaram as equipes Eletromarquez e Vitória, respectivamente.