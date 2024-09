Equipe do Estado conquista bronze no Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17

O Centro Educacional Mundo Moderno, de Cariacica, que representou o Espírito Santo na disputa feminina do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17, conquistou a medalha de bronze na competição, nesta sexta-feira (13), em Brasília. Já a Escola Estadual de Ensino Médio Emir de Macedo, representante capixaba no torneio masculino, terminou na sexta colocação.



Este é o segundo ano de realização do Campeonato Brasileiro de Futsal Escolar Sub-17. Na edição 2024, 24 estados participaram, com 480 atletas no total. A delegação capixaba viajou com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Leia Também: Espírito Santo sedia a Copa Sudeste de Handebol neste fim de semana



Na disputa pelo terceiro lugar, o Mundo Moderno enfrentou a Escola Maria Dilma Bastos, de Irauçuba, Ceará. As meninas de Cariacica abriram 1 a 0 no primeiro tempo, com gol de Giullya, segurando o placar até o fim da partida. Após o apito final, foi só comemorar a medalha de bronze, válida pela disputa da segunda divisão.



O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, comentou sobre a conquista da equipe capixaba. “Tivemos a satisfação de encerrar a edição deste ano dos Jogos Escolares do Espírito Santo, no último sábado (07), em Guarapari, e, agora, no primeiro dos nossos desafios nas fases nacionais, já alcançamos a medalha de bronze. O Espírito Santo tem conquistado bons resultados nas competições escolares que tem participado e tenho certeza de que iremos fazer bonito nos Jogos Escolares Brasileiros e nos Jogos da Juventude”, destacou Nunes.

Jogos Escolares Brasileiros

Na próxima sexta-feira (20), estudantes capixabas de 12 a 14 anos (categoria infantil) vão representar o Estado em Recife, Pernambuco, nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE). Serão 18 modalidades em disputa: atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, wrestling e xadrez.



Em novembro, acontecem os Jogos da Juventude, que envolvem atletas de 15 a 17 anos (juvenil), organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em João Pessoa, na Paraíba.