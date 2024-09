Espírito Santo sedia a Copa Sudeste de Handebol neste fim de semana

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai sediar os jogos da Copa Sudeste de Handebol 2024. A competição tem início nesta sexta-feira (13), às 18h, no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, Vitória, e segue até este sábado (14).

Com a participação de atletas dos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, serão dois dias de jogos nos ginásios Audifax Barreto e Paulo Pimenta. No sábado (14), o Ginásio Trancredão também recebe algumas partidas da competição, das 8h às 14h.



O evento é realizado pela Federação Capixaba de Handebol (FECAHb) e as disputas serão realizadas nos naipes feminino e masculino, nas categorias infantil, cadete e juvenil.

Confira as chaves Copa Sudeste de Handebol:

Infantil Masculino

Chave A: ADT/TIGERS/PMRNS (Rio Novo do Sul/ES), AA SÃO CAETANO (São Paulo/SP), ACES/CASTRO ALVES (Cariacica/ES)

Chave B: UMEF IRMA FELICIANA/TIGERS (Vila Velha/ES), CENTEER/PMR (Resplendor/MG), HANDALFREDO (Alfredo Chaves/ES)

Infantil Feminino

Chave Única: FAEG HANDEBOL (Itaguaçu/ES), HANDALFREDO (Alfredo Chaves/ES), GADITAS/PMR (Resplendor/MG), HAND BASE SÃO CAETANO (São Paulo/SP), ADM MARICA (Rio de Janeiro/RJ)

Cadete Masculino

Chave A: FAEG HANDEBOL (Itaguaçu/ES), AA SÃO CAETANO (São Paulo/SP), HANDMAIS (Manhuaçu/MG)

Chave B: UMEF IRMA FELICIANA/TIGERS (Vila Velha-ES), CENTEER/PMR (Resplendor-MG), ADM MARICA (Rio de Janeiro/RJ), COLÉGIO ANCHIETA (Teixeira de Freitas/BA)

Cadete Feminino

Chave Única: ECOPORANGA HANDEBOL/PME (Ecoporanga/ES), CLUBE CAPIXABA (Serra/ES), HAND MAIS (Manhuaçu/MG)

Juvenil Masculino

Chave Única: ADT/TIGERS/PMRNS (Rio Novo do Sul/ES), FAEG HANDEBOL (Itaguaçu/ES), SÃO CAETANO HANDEBOL (São Paulo/SP), ADM MARICA (Rio de Janeiro/RJ), COLEGIO ANCHIETA (Teixeira de Freitas/BA)

Juvenil Feminino

Chave Única: ADT/TIGERS/PMRNS (Rio Novo do Sul/ES), CLUBE CAPIXABA (Serra/ES), FAEG HANDEBOL (Itaguaçu/ES), GADITAS/PMR (Resplendor/MG)