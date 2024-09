ES-475: pavimentação melhora trânsito entre Castelo e Vargem Alta

Um passeio ciclístico, realizado na manhã desse sábado (21), com a presença do governador Renato Casagrande marcou a entrega das obras de implantação da Rodovia ES-475, no trecho com 13,88 quilômetros de extensão ligando a Fazenda da Prata, no município de Castelo, ao distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta.

As obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento total de R$ 71,99 milhões.

“Quem viu este local antes, nem acredita como está agora. Essa ligação entre Vargem Alta e Castelo sempre foi sonhada. Era um trecho muito difícil de transitar, principalmente em momentos de chuva. Agora, pavimentado, torna essa região ainda mais bela. Fizemos dois contratos, um de Vargem Alta até a Fazenda Prata e outro da Prata até Castelo, que tem previsão de ficar pronto em abril. Temos um governo organizado que consegue transformar a vida dos capixabas”, afirmou o governador.

O trecho ganhou uma pista de rolamento de 8,60 metros de largura com dois sentidos, incluindo uma faixa de segurança em cada sentido, além de uma ponte na variante de São José de Fruteiras II com 51 metros de extensão. Também foi construído o contorno no perímetro urbano de Fruteiras e mais galerias pré-moldadas no perímetro urbano de Patrimônio do Ouro e em outros trechos da via para transpor os diversos cursos d’águas existentes. Um cruzamento em nível também foi feito para acessar o distrito de Pombal, garantindo mais segurança nos acessos às comunidades.

“Estou muito orgulhoso e honrado em fazer parte desse governo organizado e comprometido com as famílias capixabas. Entregamos uma rodovia novinha em folha que vai beneficiar inúmeras famílias, facilitar o escoamento da produção, trazer mais conforto e segurança para toda essa região”, salientou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.