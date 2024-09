Escolas do Futuro: Casagrande anuncia mais 35 novas unidades

O governador do Espírito Santo anunciou, nesta segunda-feira (9), mais 35 novas Escolas do Futuro em 2025 no Estado.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo ao lado do secretário estadual da Educação, Victor de Angelo.

“Estamos levando inovação para as nossas escolas, com metodologias modernas e tecnologias de ponta. O investimento em educação transforma vidas”, disse o governador.

Confira abaixo detalhes do anúncio: