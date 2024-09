Escolas no Espírito Santo recebem espetáculo inédito 

Espetáculo inédito de teatro musical de bonecos, “O Menino Bach visita o Brasil”, nova criação do grupo Giramundo, estreia para alunos das escolas públicas do Espírito Santo.

O espetáculo acontecerá com itinerância até o dia 19 de setembro. “O Menino Bach visita o Brasil” é um espetáculo teatral musical do reconhecido grupo de Minas Gerais.

O grupo assina a direção e criação dos bonecos, com direção musical de Marcelo Caldi, para roteiro de Edu Krieger.

Com o intuito de aproximar crianças e professores com a música clássica, a montagem inédita inicia sua turnê. As apresentações e oficinas, nas escolas capixabas das cidades, de: Cariacica (16/9, 2ªf), Colatina (18/9, 4ªf) e Baixo Guandu (19/9, 5ªf).

Após cada sessão do espetáculo “O Menino Bach visita o Brasil”, um bate-papo com o instrumentista Marcelo Caldi. As Oficinas de Teatro de Bonecos, que também acontecem neste período, são ministradas pelo grupo Giramundo.

Com patrocínio da Vale Cultural, o espetáculo teatral com aproximadamente 40 minutos celebra o gênio musical Johan Sebastian Bach, descobrindo o Brasil em um diálogo entre as suas músicas.

Iniciado com sucesso, a sua primeira edição em 2023, com o filme “O Menino Beethoven visita o Brasil” também exibido para alunos e professores das escolas públicas do Espírito Santo, o projeto permanece na busca por aproximar o clássico e o popular.

Com o teatro de bonecos, a música e a literatura, o novo projeto visa ampliar ainda mais o repertório musical e aguçar os sentidos, com a ludicidade do espetáculo de bonecos “O Menino Bach visita o Brasil”.