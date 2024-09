Estudantes do Espírito Santo vencem disputa do Inovatrek 2024

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Francelina Carneiro Setúbal, localizada em Vila Velha, participaram, nessa quarta-feira (25), do Inovatrek 2024, evento da Universidade de Vila Velha (UVV). O evento contou com provas de raciocínio lógico, agilidade, inteligência, força e trabalho em equipe.

A preparação dos estudantes durou cerca de dois meses e contou com a produção de um making off. Os alunos confeccionaram uma ponte de palitos, que visou estimular a criatividade e a compreensão dos desafios que a construção civil enfrenta para elaborar, projetar e construir estruturas no formato de pontes. Como resultado da ação, os estudantes obtiveram a primeira colocação na disputa Inovatrek 2024, que contou com a participação de escolas das redes públicas e privadas.

“Para chegar até aqui, a gente batalhou muito. Foi tempo investido montando a ponte de palitos e pensando em como seria o campeonato. É gratificante demais estar em primeiro lugar! A equipe ajudou muito e a torcida mais ainda”, comentou o estudantes Arthur Nascimento.