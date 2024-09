Existe oração para pedir chuva? Padre da Diocese de Cachoeiro explica

Existe oração católica para pedir chuva? Sim! Segundo o Monsenhor Dalton Meneses Penedo, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, todo católico tem a plena liberdade de pedir a Deus qualquer bênção ou graça de que esteja precisando, para si ou para o próximo.

“No antigo Missal Romano, em latim, havia um formulário de missa ‘para pedir chuva’. Na nova tradução não há, mas isso não impede o católico de fazê-lo em prece”, explicou.

Segundo ele, a chuva é uma bênção que pode ser pedida com confiança. Da mesma forma que o católico reza por uma grande variedade de outras justas intenções.

“Não é necessário limita-se às orações prontas ou formulários. Todo filho pode dirigir-se direto ao pai, como fazemos quando pedimos por nossa saúde, de nossos familiares ou em tantas outras retas intenções. Outro exemplo é rezar o terço e incluir a chuva nas intenções”.

Ritos mágicos

O padre explicou, porém, que existe uma “bela oração pronta” mas esclareceu que não há nada de “ritos mágicos” ou “simpatias” envolvidos. Aliás, trata-se de uma oração composta pelo Papa São Paulo VI em 1976, quando o continente europeu sofreu um grave período de estiagem.

Portanto, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, chegou a compartilhá-la em seu site oficial por ocasião de semelhante período vivido em Portugal no ano de 2005. A prece, segundo o sacerdote, é muito recomendável também no atual momento do Brasil. Isso quando vastas áreas do país enfrentam um prolongado período de seca, com as pesadas consequências, como os incêndios.

“Esta prece para pedir a bênção da chuva sobre o nosso país pode ser feita a qualquer hora. Pode ser feita em família, todos os dias, no momento mais oportuno dentro da realidade de cada lar.”

Oração para pedir chuva

Deus, nosso Pai, Senhor do Céu e da terra, Tu és para nós existência, energia e vida. Criaste o homem à Tua imagem a fim de que, com o seu trabalho, ele faça frutificar as riquezas da terra, colaborando assim na Tua criação.

Temos consciência da nossa miséria e fraqueza: nada podemos fazer sem Ti. Tu, Pai bondoso, que sobre todos fazes brilhar o sol e fazes cair a chuva, tem compaixão de todos os que sofrem duramente pela seca que nos ameaça nestes dias. Escuta com bondade as orações que Te são dirigidas com confiança pela Tua Igreja, como satisfizeste súplicas do profeta Elias que intercedia em favor do Teu povo.

Faz cair do céu sobre a terra árida a chuva desejada, a fim de que renasçam os frutos e sejam salvos homens e animais. Que A chuva seja para nós o sinal da Tua graça e da Tua bênção: assim, reconfortados pela Tua misericórdia, dar-te-emos graças por todos os dons da terra e do céu, com os quais o Teu Espírito satisfaz a nossa sede. Por Jesus Cristo, Teu Filho, que nos revelou o Teu amor, fonte de água viva, que brota para a vida eterna. Amém.

Papa São Paulo VI, Ângelus de 04/07/1976 (cf. L’Osservatore Romano, 11/07/1976).