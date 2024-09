Exposição ‘Panteão Ancestral’ fará parada em Cachoeiro de Itapemirim

Em uma celebração as raízes culturais e tradições ancestrais, a Casa Roxa fará uma exposição itinerante intitulada de ‘Panteão Ancestral’. O projeto é apoiado pelo Edital Funcultura da Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo.

Através de uma curadoria de arte visual, a ‘Panteão Ancestral’ busca destacar a importância das tradições espirituais e culturais dos povos indígenas e afro-brasileiros. E com isso proporcionar uma experiência imersiva que valoriza e revigora a conexão com a herança do Espírito Santo.

Ao percorrer três regiões chave do estado, a exposição ‘Panteão Ancestral’ pretende ampliar o alcance cultural, proporcionando uma plataforma para o diálogo e a valorização das tradições que moldam nossa identidade coletiva.

Além da exibição de obras de arte, cada local da exposição oferecerá uma programação complementar diversificada, que inclui palestras, slams, grafismos e apresentações artísticas.

Datas e Locais de Realização

CRJ Aracruz (Região do Rio Doce)

(Região do Rio Doce) Período: 13 a 18 de setembro de 2024

CRJ Vila Velha (Região Metropolitana)

(Região Metropolitana) Período: 19 a 25 de setembro de 2024

CRJ Cachoeiro de Itapemirim (Região Central Sul)

(Região Central Sul) Período: 27 de setembro a 3 de outubro de 2024