Fábrica de aço em Mimoso vai gerar 150 empregos diretos e 500 indiretos

A Sampaio Distribuidora de Aço, indústria do Sul do Brasil, vai investir em alta tecnologia em sua primeira unidade fabril no Espírito Santo, na cidade de Mimoso do Sul, e prevê dobrar a sua capacidade de produção para atendimento a setores como construção civil e indústria. O anúncio aconteceu, na última segunda-feira (23), durante cerimônia de lançamento da pedra fundamental, que marca o início da instalação no Estado.

Com investimentos iniciais de R$ 120 milhões, o presidente da Sampaio, Eduardo Sampaio, destacou que as obras de terraplanagem devem iniciar nos próximos dias e que o projeto conta com maquinários de última geração. “A planta de Mimoso do Sul já nasce maior do que a nossa fábrica de Santa Catarina, com equipamentos importados de ponta. A vinda para o Espírito Santo foi uma decisão estratégica: além da excelente recepção e dos incentivos fiscais, estamos próximos à ArcelorMittal, nossa fornecedora de aço, e dos grandes mercados consumidores”.

Com uma produção atual entre 15 a 20 mil toneladas de aço por mês, a Sampaio será a primeira indústria instalada no Polo Industrial de Mimoso do Sul e vai gerar inicialmente de 100 a 150 empregos diretos e 500 indiretos, podendo chegar, no segundo ano, em torno de 300 diretos a 600 indiretos. A obra terá duração de até 18 meses. “Temos um compromisso firmado com os governos estadual e municipal de gerar emprego na região Sul do Espírito Santo e iremos cumpri-lo”, destacou o presidente.

Na solenidade, o governador Renato Casagrande destacou a importância da instalação do projeto no município capixaba. “De fato é um grande investimento, e é uma alegria receber a Sampaio, uma distribuidora de produtos siderúrgicos, empresa importante que mantém suas atividades no Sul do país e chega como a primeira empresa no Polo da cidade. Esse investimento significa geração de emprego, de renda e de oportunidade para os capixabas”.

Fábrica de aço vai gerar empregos diretos e indiretos

O CEO da ArcelorMittal Aços Longos America Latina, Jorge Oliveira, destacou a importância do projeto para a cadeia produtiva do aço e para o desenvolvimento da indústria no Espírito Santo e no Brasil. “Esse investimento prepara o Estado para o futuro. A Sampaio chega para fortalecer o mercado capixaba e brasileiro, ampliando o consumo do aço e consolidando o Espírito Santo no cenário nacional. A geração do emprego, o fortalecimento da cadeia produtiva e a atração de novos empreendimentos farão dessa inauguração um marco”.

Em Mimoso do Sul, o parque industrial terá, inicialmente, um pavilhão com 17 mil metros quadrados, e a próxima etapa será de ampliação com a previsão de mais 20 mil metros quadrados.

A Sampaio Distribuidora de Aço, que tem sua matriz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atua no mercado de aço desde 1997 nas regiões Sul e Sudeste do Brasil atendendo segmentos como metalmecânico, construção civil, automotivo, naval e agroindústria. Este será o segundo parque fabril da empresa, sendo que o primeiro está localizado em Araguari, Santa Catarina.

Estiveram também presentes no evento o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; o prefeito do município, Peter Costa, além de empresários e outras lideranças políticas.