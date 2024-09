Fake News e assédio eleitoral na mira do Ministério Público do ES

A dez dias da realização do primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, o Grupo Nacional de Coordenadores Eleitorais (GNACE) do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) realizou reunião para o alinhamento final da atuação dos Promotores Eleitorais em todo o país.

Os principais pontos da pauta foram o monitoramento de desinformação e Fake News às vésperas e no dia das eleições, o combate ao assédio eleitoral – com a colaboração do Ministério Público do Trabalho –, e a fiscalização do uso de recursos para candidatos das cotas raciais e de gênero, entre outros temas.

Foi apresentada no encontro a cartilha “Informativo Técnico Eleitoral: prática no dia das eleições”, produzida pelos integrantes do GNACE, com orientações para a atuação do Promotor Eleitoral no dia 6 de outubro, primeiro turno das eleições municipais.

Interlocução positiva

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e presidente do grupo, Francisco Berdeal, destacou a interlocução positiva entre os integrantes. “É uma oportunidade para a atuação homogênea, coesa e com sinergia entre todo o Ministério Público brasileiro: Estadual, Federal, Militar e do Trabalho”.

A reunião foi conduzida pelo coordenador do grupo, Promotor de Justiça Cláudio Lemos, também dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (CAEL) do MPES; e pelo secretário-geral, Promotor de Justiça Moisés Casarotto, coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS).

Participantes

Participaram também os integrantes: André Teixeira Milioli (MPSC), Carlos Alexandre (MPGO), Cícero Robson Coimbra Neves (MPM), Cristhiane Barradas Zeitone (MPRJ), Fabiano Mattos de Melo (MPM), Fernanda Barreto Naves (MPT), Flávio Henrique de Oliveira Nóbrega (MPRN), Glauco Maldonado Martins (MPRO), Janete Intigar (MPTO), Luiz Carlos Gonçalves (PGE/MPF), Mauro Roberto Veras Bezerra (MPAM), Miriam Tayah Chor (MPRJ), Pablo Bogéa (MPAM), Pedro Roberto Decomain (MPSC), Regis Rogerio Vicenti Sartori (MPPR), Ricardo Crispino (MPAP), Rodrigo Zílio (MPRS), Sandra Viana Pinheiro (MPCE), Vera Lucia de Camargo Braga Taberti (MPSE) e Walter César (MPSE).