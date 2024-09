Falta de documentos fiscais resultam em R$ 94,8 mil em autuações no ES

Em fiscalização realizada nesta quinta-feira (12) pela Supervisão de Trânsito de Mercadorias da Secretaria da Fazenda (Sefaz), na Rodovia do Sol, em Guarapari, foram lavrados oito autos de infração, todos pelo transporte de mercadorias sem documentos fiscais, no valor total de R$ 94,8 mil.

A blitz contou com a participação de 22 auditores fiscais da Receita Estadual, que atuaram com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). De acordo com o subgerente e auditor fiscal Delson Iglesias do Rego Junior, foram flagrados peixes, temperos, sorvetes, refrigerantes e materiais de construção diversos sendo transportados sem documentos fiscais.

“A atuação da Receita Estadual nesse tipo de fiscalização tem o objetivo de coibir as irregularidades e também de orientar os transportadores de mercadorias sobre a documentação necessária, favorecendo um ambiente de negócios pautado na legalidade e na integridade”, ressaltou o auditor fiscal Delson Iglesias do Rego Junior.