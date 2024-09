Ferraço propõe cursos gratuitos para fortalecer mercado de trabalho

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), apresentou uma proposta positiva para ampliar a oferta de cursos de capacitação profissional no município. A iniciativa visa potencializar a inclusão produtiva e preparar melhor a população para o mercado de trabalho, especialmente os beneficiários do Bolsa Família.

Ferraço planeja uma expansão significativa na oferta de cursos de capacitação profissional em parceria com instituições renomadas como o Sistema S (SENAI, SENAC, e SESC) e o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). “Acreditamos que a educação e a capacitação são ferramentas essenciais para promover a inclusão social e econômica. Nossa meta é oferecer uma ampla gama de cursos que preparem nossos cidadãos para os desafios do mercado de trabalho”, afirmou Ferraço.

Um dos principais focos da proposta é a inclusão produtiva dos beneficiários do Bolsa Família. Ferraço pretende criar programas específicos para proporcionar a essas pessoas acesso a treinamentos que facilitem sua inserção no mercado de trabalho. Isso incluirá cursos técnicos, profissionalizantes e de aperfeiçoamento, cobrindo diversas áreas de atuação.

Parcerias e Ações

A proposta de Ferraço envolve a colaboração estreita com o Sistema S e o IFES para garantir que os cursos oferecidos sejam de alta qualidade e atendam às demandas do mercado. Além disso, haverá esforços para criar novas parcerias com empresas locais e instituições para ampliar a oferta de cursos e garantir que os participantes possam encontrar oportunidades de emprego ao concluir suas formações.

A ampliação dos cursos de capacitação visa proporcionar aos cidadãos de Cachoeiro de Itapemirim não apenas habilidades técnicas, mas também a confiança necessária para buscar e conquistar melhores oportunidades de emprego. Ferraço acredita que investir na formação profissional é um passo crucial para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

“Queremos que cada cidadão tenha a chance de se desenvolver e encontrar uma posição no mercado de trabalho que corresponda às suas habilidades e aspirações. Com mais cursos e melhores oportunidades, podemos criar um futuro mais promissor para todos”, concluiu Ferraço.