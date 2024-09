Marataízes: MPES garante centro para pessoas em situação de rua

Por atuação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Promotor de Justiça de Marataízes, Airton Faria de Sousa, o município instituiu um Centro de Referência Especializado à População em Situação de Rua (Centro POP). Marataízes é a terceira cidade com menos de 50 mil habitantes no país a contar com esse equipamento público.

A instalação decorre de procedimento instaurado pelo MPES, por meio da Promotoria de Justiça de Marataízes, para fiscalizar as políticas públicas relacionadas à população em situação de rua na esfera municipal. Após reuniões do Promotor de Justiça Airton Faria de Sousa com representantes do município, decidiu-se pela implantação do Centro POP, a fim de proporcionar um local que oferecesse um atendimento mais digno às pessoas em situação de rua.

O Centro POP de Marataízes foi inaugurado há aproximadamente dois meses e funciona no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). O local fornece café da manhã e almoço, espaços para guardar pertences, banho, higiene, corte de cabelo e guarda-roupa social, onde são distribuídas roupas provenientes de doações. Também fornece oficinas de artes.

Após a instalação, o Centro foi vistoriado pelo Promotor de Justiça de Marataízes, que segue adotando outras medidas junto ao município visando a cidadania. “Essa implantação foi uma vitória para todo o povo de Marataízes, por trazer mais dignidade e um acolhimento mais humano à população em situação de rua, contribuindo para que alcancem a plena cidadania”, salientou Airton Faria de Sousa.

O Promotor de Justiça também tem atuado junto ao município para que seja feita a busca ativa das pessoas em situação de rua, de forma que possam ser atendidos no Centro POP, que funciona na Rua Filemon Tenorio, nº 1, Bairro Barra do Itapemirim.

Atendimento

Comumente instalados em municípios mais populosos, o Centro POP é uma instalação pública que atende a população em situação de rua, onde é possível fazer refeições; realizar a higiene pessoal e lavar roupas; armazenar pertences e emitir documentos pessoais. O serviço é gratuito e o atendimento é imediato, sem necessidade de documentação, além disso, o centro também oferece informações sobre trabalho e instrui a população sobre seus direitos.