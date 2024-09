Casa Roxa: evento pela diversidade tem início nesta semana em Marataízes

A “Semana + Visibilidade + Orgulho” tem início nesta quinta-feira (3) e segue até domingo (6), no município de Marataízes. O evento é uma realização anual que acontece na sede da Casa Roxa, em Marataízes, e está na terceira edição. Contudo o projeto busca promover a inclusão, visibilidade e empoderamento da comunidade LGBTQIAPN+.

Sendo assim, durante os quatro dias, a programação contará com atividades formativas, artísticas e de assistência social, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para a comunidade LGBTQIAPN+ e para aqueles que desejam aprender, se conscientizar e celebrar a diversidade.

Primeiramente fundado e liderado por Guilherme Nascimento, fundador da Casa Roxa e coordenador estadual da ABRAFH (Associação brasileira de famílias homotransafetivas), o evento já recebeu importantes premiações, como o Prêmio DiversidadES, da Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), e o Prêmio de Reconhecimento Cultura Viva Sérgio Mamberti, do Ministério da Cultura (Minc).

Contudo a produção cultural da edição deste ano é de Vinícius Martins, arquiteto, curador, LGBT, ativista preto da classe popular e artista da Casa Roxa, e é realizado com recursos Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e conta com o apoio da ABRAFH e do CRJ São Torquato (Vila Velha).

Atividades:

Assim o projeto visa combater a discriminação e a violência enfrentadas pela população LGBTQIAPN+, especialmente em contextos locais, onde o preconceito e a exclusão ainda são prevalentes. Pois, conta com uma série de atividades, como capacitações e palestras sobre temas, como saúde, cidadania e direitos humanos.

Sendo assim o objetivo é preparar a comunidade para ocupar espaços de trabalho e exercer plenamente seus direitos. Conforme proporciona serviços de assistência social, como a emissão de documentos e auxílio na construção de currículos.

Além disso, o evento é um espaço para a expressão artística, fortalecendo a identidade, cultura e voz da comunidade LGBTQIAPN+.

Importância do Projeto:

O Brasil tem um histórico preocupante de violência contra a população LGBTQIAPN+. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia (GGB), o Brasil lidera o ranking de assassinatos de pessoas LGBTQIAPN+ no mundo, sobretudo contra pessoas trans. Essa violência sistemática afeta também o acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação e emprego.

Como resposta ativa a essa realidade é que a ‘Semana + Visibilidade + Orgulho’ nasceu, uma plataforma de resistência e empoderamento, na qual a comunidade pode celebrar suas conquistas, exigir direitos e promover conscientização. O evento é, acima de tudo, um espaço de acolhimento e fortalecimento da comunidade LGBTQIAPN+ de Marataízes e das regiões próximas.

Programação Completa:

QUINTA-FEIRA – 03

16h às 20h – Espaços Artísticos

Exposição de Artes Visuais “Panteão Ancestral”

Graffiti – Diversidade em Cores: Thiago Moska

16h – Palestra: “Acolhimento LGBTQIAP+ nas Religiões de Matrizes Africanas” – Geovane Roberto

17h – Bate-papo: “A Importância da Representatividade” – Fábia Araújo

18h – Ajeum no Sofá da Hebe: Café Comunitário

19h – Apresentação Artística: Drag Queen Magda Lenna

20h – Apresentação Artística: Drag Queen Dombie

SEXTA-FEIRA – 04

16h – Palestra: “Direitos legais e acolhimento da Pessoa LGBTQIAPN+ junto ao Assistente Social” – Gabriel Vitor

17h – Bate-papo: “A Importância da Saúde LGBTQIAPN+” – Michael Mendes

18h – Ajeum no Sofá da Hebe: Café Comunitário

19h – Apresentação Artística: Drag Queen Claudia Voltz

20h – Apresentação Artística: Drag Queen Nicolly Simon

21h – Apresentação Musical: DJ Agatha Hills e DJ Brandão

SÁBADO – 05

08h às 14h – Espaços Artísticos

Exposição de Desenhos: Thaissa Andrade CRJ São Torquato (Vila Velha)

Oficina: Estética di Kria Chic CRJ São Torquato (Vila Velha)

Graffiti – Diversidade em Cores: Lucas Menoon

08h – Bate-papo: “A Importância da Representatividade” – Wilfrain Pimentel

09h – Oficina: “Autocuidado” – Yasmim Pedroni

10h – Ajeum no Sofá da Hebe: Café Comunitário

11h – Palestra: “Corpas Políticas: Narrativas de Sujeitos Marcados pelo Preconceito” – Me. Iago P. dos Santos

12h – Capacitação: “Atendimento ao Cliente” – Vinicius Martins

13h – Apresentação de Dança: Ballroom – CRJ São Torquato (Vila Velha)

14h – Caminhada Contra o Extermínio da Juventude LGBTQIAPN+ (Encerramento)

DOMINGO – 06

09h às 14h – Ação Social: Emissão de Documentos e Construção de Currículos – Casa Roxa de Portas Abertas