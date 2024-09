Festival ‘Escuta Aqui!’ oferece atividades gratuitas no ES

A sexta edição do Festival “Escuta Aqui!” acontece de 25 a 27 de setembro em Vitória. Este ano, a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), o HubES+, o Teatro Glória e o auditório do Ciretran vão sediar o evento.

O festival contará com músicos e professores de diversas universidades, que ministrarão masterclasses e oficinas gratuitas. Além disso, haverá mesas-redondas e apresentações abertas ao público. As inscrições devem ser feitas on-line, permitindo que os interessados escolham as atividades de seu interesse.

Leia também: Participe da coleção colaborativa de futebol da Midiateca Capixaba

As masterclasses oferecidas abrangem diversas áreas, como composição, clarinete, flauta, pedagogia do instrumento, percussão, piano, trompete, violino e violoncelo. Sendo assim professores convidados vêm de instituições nacionais e internacionais.

Uma das atividades do festival será a oficina “O uso de módulos em formato eurorack para criação sonora”, ministrada pelo professor Marcus Neves, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Segundo Levy Pacheco, professor da Fames e um dos organizadores, o principal objetivo do evento é fomentar a produção da música contemporânea, reunindo pessoas que pesquisam, ensinam e produzem o gênero.

“O evento atende estudantes, artistas que buscam intercâmbios, além do público, que poderá assistir a performances de grandes músicos”, destacou.

Serviço:

Festival “Escuta Aqui!”

Data: De 25 a 27 de setembro