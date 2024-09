Participe da coleção colaborativa de futebol da Midiateca Capixaba

O futebol, parte importante da identidade e da cultura nacional, ocupa um lugar especial no coração dos aficionados pelo esporte. Assim, a Midiateca Capixaba decidiu unir essa paixão à necessidade de preservar a história do Estado. Nesta quarta-feira (11), nasceu a “Coleção Colaborativa Midiateca em Campo”.

A coleção tem o objetivo de incentivar os capixabas apaixonados por futebol a compartilharem seus registros, histórias e memórias sobre o futebol no Espírito Santo. Dessa forma, pretende-se não deixar que essa história seja esquecida.

A coleção reunirá diversos tipos de materiais: vídeos, fotografias, áudios, textos, cartazes, pôsteres, súmulas, entre outros conteúdos. Esses materiais podem vir de acervos pessoais ou institucionais. O projeto incluirá narrativas sobre clubes locais, personalidades marcantes, decisões importantes, histórias de torcedores e momentos do futebol amador.

Os colaboradores participarão ativamente da construção coletiva de um vasto acervo público sobre a história e a memória do futebol no Espírito Santo. A Midiateca Capixaba reunirá e disponibilizará esse acervo em uma única plataforma online, de fácil acesso à população.

“As coleções colaborativas da Midiateca têm como objetivo a criação de acervos comunitários que representam as várias culturas presentes no território”, afirma Paula Nunes, coordenadora da Midiateca Capixaba. Ela acrescenta: “Trazer o futebol para a plataforma é uma forma de preservar a história dos times e personagens que marcaram a memória afetiva de gerações de capixabas que acompanham o esporte, seja torcendo, seja competindo.”

Paula Nunes ressalta que a campanha visa não apenas recolher, identificar e armazenar esses conteúdos, mas também torná-los públicos e acessíveis. O objetivo é valorizar e difundir o futebol capixaba, tornar conhecidas suas histórias e propiciar o reuso desses conteúdos.

Instituições, apaixonados por futebol, torcedores independentes, membros de torcidas organizadas, participantes de associações comunitárias, pesquisadores, colecionadores e profissionais de comunicação estão convidados a contribuir com o acervo.

O projeto Midiateca Capixaba, da Secretaria da Cultura (Secult), realiza a iniciativa com o apoio da TV Educativa do Espírito Santo (TVE).

Como Participar

Para contribuir com a coleção, acesse o link [CLICANDO AQUI], leia as instruções disponíveis na página, preencha o formulário com as informações necessárias e anexe o material que deseja enviar.

Sendo assim, Midiateca Capixaba também disponibilizará mutirões pontuais, com agendamento prévio, para digitalização de coleções físicas. O site e as redes sociais da Secult e da Midiateca divulgarão as datas e horários.

Além disso, para o lançamento da campanha, a Midiateca preparou uma seleção especial de itens disponíveis para consulta, incluindo 70 camisas de futebol capixaba do colecionador William Cabeleira e depoimentos de importantes figuras da comunicação esportiva da TVE.

Serviço:

Contatos: midiateca@secult.es.gov.br