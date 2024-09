Formatura em curso insere trans e travestis no mercado de trabalho do ES

Emoção, dignidade, valorização, orgulho, inclusão e reconhecimento marcaram a cerimônia de formatura de 12 mulheres transgêneros e travestis como cuidadoras de pessoas idosas, numa ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), pela Associação Grupo Orgulho Liberdade e Dignidade (Gold) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). O evento, realizado na última sexta-feira (20) no auditório do Senac, em Vitória, contou com a presença de familiares, amigos e representantes de instituições parceiras.

Com carga horária de 160 horas, o curso do projeto Qualifica Trans ofereceu suporte completo às participantes, incluindo transporte, lanche e material didático. A capacitação ocorreu entre os meses de maio e setembro, na sede do Senac.

Leia Também: Bandes busca fortalecer a preservação ambiental no Espírito Santo

O presidente da Gold, Diego Herzog Peruch, parabenizou as formandas pela determinação: “Gostaria de parabenizar todas as meninas que persistiram, que ficaram no curso, e desejar muito sucesso a vocês nessa nova empreitada. A Gold vai continuar com o curso de formação profissional, pois essa é uma demanda crescente. Da mesma forma que oferecemos atendimento psicológico, é preciso pensar no atendimento profissional”, afirmou.

Parceria MPT e Gold

A procuradora do Trabalho, Fernanda Barreto Naves, idealizadora da parceria entre o MPT e a Gold, destacou o significado desse projeto para a inclusão social. Segundo ela, “hoje é um dia muito emocionante. A conquista de vocês não é apenas pessoal, mas de toda a sociedade. Daqui para frente, as travestis estão onde quiserem estar. Vocês são mulheres lindas, empoderadas, inteligentes e, agora, certificadas!”, declarou a vice-coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade).

A professora do Senac, Silvana Souza Silva, também compartilhou sua emoção ao ensinar a turma: “Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Quando recebi o convite para dar aula a essa turma, levei essa missão para minha casa. Sou pastora evangélica e, se prego o amor, eu tenho de viver o amor. Muitas vezes, eu quis ensinar, mas fui eu quem aprendeu. Eu dei abraços, mas também precisei de abraços. Esse curso me tocou profundamente”, expressou.

Empodera Mais

O gerente de Políticas de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Filipe Costa Vieira, anunciou a pré-seleção das formandas para o programa Empodera Mais, que oferece bolsas de estudo de R$ 300 a R$ 1.000. “Todas que conseguiram continuar no curso serão pré-selecionadas para esse programa. É uma forma de garantir a continuidade do crescimento profissional delas”, afirmou.

Camila Lopes Taquetti, supervisora da Comissão de Defesa da Cidadania da Assembleia Legislativa, elogiou a trajetória das formandas. “Sintam-se muito orgulhosas. Cada familiar aqui também deve se sentir orgulhoso dessa conquista. Nós defendemos a diversidade humana, sexual e de gênero, e essa formatura é uma prova de que vocês estão trilhando um caminho de sucesso”, comentou.

Dignidade humana

Para o promotor de Justiça Franklin Gustavo Botelho Pereira, da Coordenadoria de Direito à Diversidade Sexual e à Identidade de Gênero do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a capacitação foi de grande relevância para a dignidade humana: “A letra ‘T’ da comunidade LGBTQIA+ ainda enfrenta muitas dificuldades, como algo tão básico quanto o uso de banheiros públicos ou a inserção no mercado de trabalho. É uma alegria ver o MPT e a Gold possibilitando essa capacitação, que gera emprego e renda, elementos essenciais para garantir a dignidade que todas vocês merecem”, ressaltou.

Já a representante do Senac, Wakyla Corrêa, reforçou o compromisso da instituição com a qualificação e empregabilidade das formandas: “Voltem, façam mais cursos. O Senac está de portas abertas para vocês. Cadastrando o currículo de vocês no Emprega Senac, podemos auxiliar também na inserção no mercado. Desejo muito sucesso e um lindo caminho a todas!”, concluiu.

Jaleco

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi a entrega dos jalecos brancos, realizada pelos próprios familiares e amigos das formandas. Esse gesto simbolizou não apenas o reconhecimento da conquista profissional, mas também o apoio e orgulho de seus entes queridos, trazendo muita emoção para todas as pessoas presentes.

Contratação

As formandas também receberam cartões de visita e currículos profissionais. Além disso, durante a solenidade, foi anunciado que quatro alunas já foram inseridas no mercado de trabalho, o que demonstra o impacto direto do projeto em suas vidas.