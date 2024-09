São Pedro, do ES, goleia novamente e vira líder no Mundial de Clubes

Nada como um dia após o outro. Mais uma vez, o time do São Pedro Beach Soccer goleou e venceu com autoridade no Mundial de Clubes feminino de beach soccer, que acontece na Praia de Alghero, em Sardenha, na Itália. A vítima da vez foi a equipe do Cali, dos Estados Unidos, que foram derrotadas por 6 a 2, na manhã desta quarta-feira (18).

Novamente duas atletas se destacaram, as mesmas da super goleada de 9 a 1 sobre San Marcelino: a pivô Sil e a ala Taii, ambas com dois gols marcados. Déia e Flavinha completaram o placar para o time capixaba.

Com a vitória, o São Pedro assumiu a liderança isolada da competição, com seis pontos ganhos. Na segunda posição, com três pontos, estão o Red Devils Ladies (POL), que folgou nesta rodada, e o San Marcelino (SLV), que venceu o Marseille (FRA), por 6 a 5. Nas duas últimas posições, sem nenhum ponto ganho, estão o Cali (EUA) e o Marseille.

Próximo jogo

O São Pedro volta à quadra na manhã desta quinta-feira (19), às 6h30 (horário de Brasília), quando enfrenta as francesas do Marseille. Uma vitória das capixabas, dependendo do resultado da outra partida, pode carimbar o passaporte do time do Espírito Santo para a próxima fase.

Classificação

1º São Pedro – 6pts

2º Red Devils Ladies (POL) – 3pts (saldo 10)

3º San Marcelino (SLV) – 3pts (saldo -7)

4º Cali (EUA) – 0pt (saldo -4)

5º Marseille (FRA) – 0pt (saldo -11)