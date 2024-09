Grave acidente deixa um morto e outro em estado grave na BR-101

Na noite de quarta-feira (18), por volta das 21h40, um grave acidente ocorreu no km 356 da BR-101, em Jabaquara, Anchieta. A colisão envolveu uma carreta e uma picape, resultando na morte do motorista da picape e em ferimentos graves no condutor da carreta.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da picape, que ainda não foi identificado, seguia no sentido Vitória quando invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a carreta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, encontrou o homem já morto, preso às ferragens. Outro passageiro do veículo, que sofreu lesões graves, já havia sido socorrido.

A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta das 22h15 para investigar o acidente. Os militares realizaram o desencarceramento do motorista da picape e deixaram o corpo sob os cuidados da Polícia Científica.