Homem é detido após furtar sacola de compras em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem, de 48 anos, foi detido após furtar a sacola de uma mulher durante uma feira na Praça de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última quarta-feira (18).

Segundo a Guarda Civil Municipal, a vítima contou que estava comprando algumas coisas em uma feira na Praça de Fátima, quando o suspeito passou, pediu licença a vítima, puxou a sacola de compras da mão dela e saiu correndo. Ela ressaltou que as compras eram avaliadas em R$ 150,00.

Guardas municipais fizeram buscas e conseguiram deter o suspeito e recuperar a bolsa da vítima. Ele foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

