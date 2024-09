Homem é preso após agredir e ameaçar a mulher em Mimoso do Sul

Um homem de 45 anos, foi preso após agredir a própria esposa com um chicote e socos no pescoço na manhã desta terça-feira (24), no bairro Pratinha, em Mimoso do Sul.

Segundo informações da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima, de 41 anos, que relatou que estava em casa, quando foi agredida pelo seu esposo com chicotadas no braço e socos no pescoço. Por causa das agressões, ela ficou com lesão na mão esquerda.

Além disso, o agressor ameaçou a vítima e a filha dizendo que a mataria caso chamasse à polícia. Uma vizinha, que mora próximo da residência, contou aos militares que ouviu os gritos e ao entrar na casa, encontrou a vítima caída no chão com o chicote no pescoço e o agressor em cima dela.

Leia também: Foragido da justiça é preso na BR-262, em Domingos Martins

A mulher e a filha do agressor relatou a equipe que o agreddor faz uso de bebidas alcóolicas e toda vez fica agressivo. A vítima, de 41 anos, foi encaminhada ao Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, onde recebeu atendimento médico.

O agressor foi algemado e conduzido para a 7ª Delegacua Regional de Cachoeiro de Itapemirim, sem lesões e maus-tratos por parte da guarnição.