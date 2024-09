Homem é preso com armas e munições após confusão em Muniz Freire

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, efetuou a prisão de um homem de 32 anos e apreendeu duas armas de fogo, além de diversas munições. A ação ocorreu na tarde dessa terça-feira (17), no bairro São Pedro, em Muniz Freire, após o investigado se envolver em uma confusão no distrito de Menino Jesus, na noite do último domingo (15).

Com base em informações fornecidas pela Polícia Militar de Muniz Freire, a Polícia Civil tomou conhecimento de que, na noite de domingo (15), dois indivíduos, de 32 e 26 anos, teriam se envolvido em uma confusão no distrito de Menino Jesus, e que disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública.

Iniciadas as investigações, a equipe policial realizou diligências na localidade do Córrego Santo Antônio, entre os distritos de Menino Jesus e São Pedro, e conseguiu localizar a residência de um dos envolvidos, de 32 anos. Questionado sobre os fatos, o homem confirmou o ocorrido e informou que a arma utilizada na noite da confusão estava em sua posse. Na residência, foram apreendidas uma espingarda, um revólver Taurus calibre 32, 08 munições calibre 12, 16 munições calibre .38 e 20 munições calibre .380.

O indivíduo foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.