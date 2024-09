Iconha: plano de governo de Paganini prevê modernização na saúde

O candidato a prefeito de Iconha, João Paganini (Podemos), colocou a saúde no centro de suas prioridades em seu plano de governo, com propostas voltadas para a modernização e eficiência do sistema de atendimento no município. Paganini destaca que seu objetivo é garantir que a população de Iconha tenha acesso a serviços de saúde humanizados, eficazes e próximos das suas reais necessidades.

Uma das principais propostas de Paganini é a reestruturação dos atendimentos nas Unidades de Saúde das comunidades, buscando uma organização mais eficiente para que as famílias recebam o cuidado necessário de forma digna e ágil. Para isso, ele promete melhorar as condições estruturais das unidades básicas de saúde, tornando-as mais adequadas e seguras para atender à população.

Paganini também enxerga a capacitação dos profissionais da saúde como uma peça fundamental para elevar a qualidade do atendimento ao cidadão. Ele pretende investir na formação contínua dos servidores, garantindo que estejam preparados para oferecer um atendimento de excelência.

Um dos pontos fortes do plano de Paganini é a construção de um Centro de Especialidades e Diagnósticos em Iconha. Com essa iniciativa, o candidato quer reduzir a necessidade de os pacientes se deslocarem para outros municípios em busca de consultas e exames especializados. “Nossa meta é fazer com que os cidadãos de Iconha possam realizar seus exames e consultas aqui mesmo, sem precisar sair da cidade”, afirmou Paganini.

Além disso, o candidato se compromete a manter e fortalecer o consórcio da saúde entre os municípios, assegurando a contratação de profissionais qualificados para atuar no novo Centro de Especialidades.

Outro aspecto importante do plano é a criação de um plano de carreira específico para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde. Paganini acredita que a valorização desses trabalhadores, aliada à qualificação contínua, é fundamental para o sucesso do sistema de saúde em Iconha.

Reconhecendo a necessidade de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde, Paganini propõe a ampliação dos atendimentos noturnos em todas as unidades. Essa medida visa atender principalmente aqueles que têm dificuldade em buscar atendimento durante o dia, garantindo que todos possam ser acolhidos de acordo com suas necessidades.

O plano de Paganini também foca no fortalecimento das políticas públicas voltadas para a prevenção, promoção e tratamento de doenças. Ele pretende implementar medidas estratégicas baseadas em indicadores que garantam resultados de qualidade e efetivos para a saúde da população.

Preocupado com o bem-estar integral dos moradores de Iconha, Paganini destaca a importância de ampliar a equipe e os espaços de atendimento voltados para a saúde mental, reconhecendo que essa área é crucial para a qualidade de vida dos cidadãos.

Com essas propostas, João Paganini demonstra seu compromisso em oferecer uma gestão que priorize a saúde pública em Iconha, trabalhando incansavelmente para que cada cidadão tenha acesso a um sistema de saúde digno, eficiente e verdadeiramente próximo das suas necessidades. “Vamos transformar a saúde de Iconha em um modelo de cuidado humanizado e de qualidade,” concluiu Paganini.