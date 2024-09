PRF apreende tabletes de cocaína em veículo na BR-101, em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na manhã desta sexta-feira (6), 20 tabletes de maconha que estavam dentro de um veículo, no km 414 da BR-101, no Trevo da Safra, em Itapemirim.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram o veículo Toyota/Etios SD XLS, de cor prata, que cruzou a rodovia no sentido à Marataízes, fazendo manobras bruscas. Imediatamente, foi iniciado acompanhamento e o veículo abordado.

Leia também: Carro é apreendido pela PRF na ES 060, em Itapemirim

O condutor informou aos policiais que o veículo era de um amigo e que pegou emprestado para fazer uma viagem para Viória. Entretanto, foram encontrados, no veículo, 20 tabletes de pasta base de cocaína.

Perguntado sobre o material, o condutor explicou que pegou o veículo com a droga em Contagem, Minas Gerais, e que entregaria em Serra, recebendo R$ 2.000,00 pelo transporte. Ele não disse para quem a droga seria entregue.

O condutor, a cocaína e o veículo foram levados até à Delegacia Regional de Itapemirim, para as medidas legais cabíveis.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.